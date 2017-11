Familie De Vries: huis niet klaar, maar keet afgebroken

De familie Geert en Afke de Vries uit Kolderwolde is dinsdag toch naar een appartement verhuisd. De keet waar ze 16 jaar in hebben gewoond, wordt woensdag in opdracht van de gemeente De Fryske Marren afgebroken. En dat allemaal vanwege een slepend conflict over de bouw van hun nieuwe huis. In de 16 jaar dat ze in de keet woonden, hebben ze er veel meegemaakt. Hun dochter van 13 is er geboren en hun zoontje van drie maanden is er overleden. Ze waren er dan ook graag blijven wonen totdat hun nieuwe huis klaar is, maar dat mag niet. Bij de bouw van het nieuwe huis ging van alles mis met de vloer en ook nu ligt die nog altijd open.

Teleurgesteld in de gemeente

De familie De Vries voelt zich voornamelijk in de steek gelaten door de gemeente. De enige persoon die in al die jaren bij hen is langsgeweest, is burgemeester Aalberts. Vooral Geert de Vries is zwaar depressief van de hele situatie. Hij geeft openlijk toe dat hij er soms een eind aan wil maken. Afke hoopt dat de verhuizing naar een appartement voor verbetering zal zorgen, maar Geert heeft er niet veel vertrouwen in.