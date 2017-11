Groninger (53) moet anderhalf jaar de cel in voor oplichting

Een 53-jarige man uit Groningen moet voor anderhalf jaar de cel in voor oplichting. Ook legt de rechter hem nog een voorwaardelijke celstraf van een half jaar op. De straf is hoger dan eerder geëist door het Openbaar Ministerie. De man kwam eerder in het nieuws omdat hij een tijd lang in de bed and breakfast van oud-Omrop Fryslân presentatrice Dieuwke Kroese had verbleven zonder te betalen. In drie maanden tijd had de man 16 slachtoffers gemaakt. De oplichting vond plaats via internet met spullen die de man te koop aanbood, maar niet leverde. Hij at, dronk en sliep in verschillende hotels en bed and breakfasts zonder te betalen.

Hij kreeg ook geld van een ouder echtpaar door zichzelf voor te doen als hart- en vaatspecialist. Naast de celstraf moet de man 13.000 euro betalen. Dit geld zou hij hebben verdiend met criminele activiteiten.