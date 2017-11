Ameland gaat door met plannen voor kleiduifschietbaan

De gemeente Ameland gaat door met de procedure voor het verlenen van een vergunning voor een nieuwe kleiduifschietbaan bij het vliegveld van Ballum. Het college van B&W heeft onderzoek gedaan en hieruit blijkt dat het intrekken van de vergunning niet aan de orde is. Wel kunnen mensen nog steeds bezwaar maken. Aankomende vrijdag zullen deze bezwaren door een commissie behandeld worden. Daarna gaat de gemeente zich opnieuw over het dossier buigen. Op Ameland is onrust ontstaan door plannen van ondernemer Robert Oud om een kleiduifschietbaan aan te leggen op het terrein van het vliegveld, dichtbij het zonnepark. Bewoners in de omgeving zijn bang voor geluidsoverlast.