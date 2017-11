VIDEO: Het Sinterklaasjournaal kijken met Dokkumer kinderen

Op de Burgerschool in Dokkum zijn de kinderen al druk bezig met de Sinterklaas-intocht van aankomende zaterdag. Maandag was het eerste Sinterklaasjournaal te zien op NPO2 en dinsdagochtend zagen de kinderen de uitzending met juf Avelien van der Heide weer terug. In de uitzending was te zien dat de boot van Sinterklaas in een storm was beland, en dat het grote boek van Sinterklaas in Dokkum aanspoelde. Spannend voor de kinderen natuurlijk, want komt het allemaal wel goed voor zaterdag?

Voor de volwassenen was het een vraagteken hoe de Pieten eruit zouden zien, maar die kwamen niet in beeld. Volgens juf Avelien van de Dokkumer basisschool speelt de discussie in elk geval niet zo'n grote rol in de stad. Wel staat de volledige stad op de kop voor de intocht. Wegen zijn afgesloten en toeristen vragen wat er nu eigenlijk allemaal aan de hand is.