Explosieve situatie zorgt voor celstraf

Het maken van een gat in de gasleiding van zijn huis komt een 48-jarige Leeuwarder duur te staan. Hij moet voor een half jaar de cel in, en krijgt daarbij nog een jaar celstraf voorwaardelijk opgelegd. De Leeuwarder maakte op 23 juli met een schroef een gat in de gasleiding van zijn huis. Daarna zette hij zijn keuken in lichterlaaie. Volgens een hulpverlener was de man "zo stoned als een garnaal".

Toen de brandweer bij het huis van de man kwam zat hij "relaxed" op een elektriciteitskastje. Een dag eerder was de brandweer ook al bij hem aan de deur geweest vanwege een gaslek. Volgens de rechtbank had het helemaal verkeerd kunnen aflopen als het gas was ontploft in de tussenwoning. De man had een verstandelijke beperking. De rechtbank hield daar in de straf rekening mee.