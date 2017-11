ISU mag schaatsers geen commerciële wedstrijden verbieden

De internationale schaatsbond ISU mag schaatsers niet verbieden om mee te doen aan wedstrijden die niet door de bond zelf of de nationale bonden georganiseerd zijn. Volgens persbureau Reuters zou er over enkele weken een definitief besluit moeten komen van de Europese Commissie.

De zaak kwam aan het rollen toen oud-schaatsers Mark Tuitert en Niels Kerstholt in 2014 door het ISU werden bedreigd met een schorsing voor het leven, als zij zouden meedoen aan de Icederby in Dubai. Schaatsers konden daar veel geld verdienen. Meerdere schaatsers hebben hierop een brief geschreven aan de Europese Commissie over de kwestie. Hierbij zaten onder andere Sven Kramer, Daan Breeuwsma, Sjinkie Knegt, en Rintsje Ritsma.