Plan om zwembad De Koemen terug te krijgen

Het is meer dan 20 jaar geleden dat de inwoners van Harlingen konden zwemmen in het openluchtzwembad De Koemen. In 1995 sloot de gemeente de deuren, omdat het te duur was. Sinds die tijd is er niets gebeurd met het terrein, dat naast de Waddenhal ligt. Ondanks de slechte toestand van het braakliggende terrein, zijn er in Harlingen plannen om op de plaats van De Koemen opnieuw een zwembad te openen . Er moet echter nog heel veel gebeuren voordat het zover is.