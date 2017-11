Noodmelding IJsselmeer blijft groot raadsel

De kustwacht staat nog steeds voor een raadsel over de drie noodmeldingen die maandagavond op het IJsselmeer werden gedaan. De hulpdiensten kregen een melding dat er tussen Hoorn en Kornwerderzand iemand in nood zou zijn. Vanwege het grote gebied waren hulpdiensten in grote getale aanwezig om de noodoproep te beantwoorden. Er werd urenlang op het water gezocht, maar er werd niets gevonden. Ook het andere scheepvaartverkeer werd bij de zoektocht betrokken. Het is nog steeds niet duidelijk wie de melding heeft gedaan en waar die precies vandaan kwam. Het is niet uit te sluiten dat het om een grap ging.