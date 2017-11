Broodje in magnetron zorgt voor brand in Leeuwarden

Een broodje dat vergeten was in een magnetron was maandag de oorzaak van een keukenbrand in de Sminiastate in Leeuwarden. Door de brand ontstond veel rook. De bewoonster is door medewerkers van een ambulance onderzocht, maar ze hoefde niet naar het ziekenhuis. Ze is opgevangen door de buren.

In de Prinses Wilhelminastraat in Grou ontstond eerder op de middag brand op de bovenverdieping. Daar was de oorzaak een Ipad die op de dekens lag. Er ontstond veel schade aan de woning. Er raakte niemand gewond.