Presentatie boek over voetbaltrainer Foppe de Haan

Het nieuwe boek over Foppe de Haan 'Een leven lang voetbaltrainer' werd maandagavond gepresenteerd in Akkrum. In het boek beschrijft auteur Menno Haanstra hoe Foppe opgroeide zonder gas, water en licht en later omging met voetballers die tonnen aan salaris verdienden. In het boek vertellen onder meer Ruud van Nistelrooij, Gertjan Verbeek en Riemer van der Velde over hun relatie met De Haan.

Foppe, de voetbaltrainer

Het boek werd bij Pauw een biografie genoemd, maar dat is volgens De Haan niet helemaal waar. "Het gaat in het begin even over mijn thuissituatie als kind, maar dat was belangrijk om te vertellen om te laten zien waarom ik nu ben zoals ik ben." Het boek gaat met name over Foppe, de voetbaltrainer. "Het mooiste verhaal vind ik die van Ruud van Nistelrooij. Die heeft maar een jaar bij Heerenveen gespeeld, maar dat hij daarna zo groot is geworden is nog altijd prachtig", vertelde De Haan na de presentatie.

Op de avond zelf werd De Haan door columnist Frank Heinen over het boek geïnterviewd en vertelde Menno Haanstra over de totstandkoming van het boek. Verder speelde Syb van der Ploeg een speciaal geschreven nummer over Foppe de Haan.