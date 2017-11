Friese scholieren mogen ook naar Friese musea

Schoolkinderen hoeven niet verplicht naar het Rijksmuseum in Amsterdam, maar mogen ook in de eigen omgeving naar een museum. Dat zegt minister Van Engelshoven van Cultuur. In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet is opgenomen dat alle middelbare schoolkinderen in Nederland minstens een keer het Rijksmuseum moeten bezoeken om een beter cultureel besef te krijgen. Dat mag dus ook een museum in eigen provincie worden.

Aanbod

Volgens Van Engelshoven is een bezoek aan een museum echter niet een verplichting, maar een aanbod. Scholen staan vrij om wel of niet naar een museum te gaan in het kader van cultuuronderwijs. Mirjam Pragt, museumconsulente in Fryslân, vindt het signaal van de minister erg positief. "Wij zijn hier blij mee. Wij werken al langer samen met scholen om het cultuuronderwijs vorm te geven. Een bezoek aan een museum is een goed idee."

Toch kan het cultuuronderwijs beter, vindt Pragt. "Er is vooral meer structuur nodig, zodat het normaler wordt dat schoolklassen een museum bezoeken. De uitnodiging van de minister en de samenwerking die hieruit ontstaat is goed." Friese musea hebben volgens Pragt veel te bieden aan kinderen. "Er is veel aanbod in de provincie."