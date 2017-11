UPDATE: Zoekactie op IJsselmeer beëindigd, niets gevonden

Op het IJsselmeer en het Markermeer is maandagavond een grote zoekactie geweest naar een schip, naar aanleiding van drie noodoproepen. Het schip of de bemanning zou in de problemen zijn geraakt. Het schip is niet gevonden. Volgens de kustwacht is het nog onduidelijk om welk schip het ging en wat de problemen waren.

Bij de zoekactie kwamen dertien reddingsboten, een politieboot en een SAR-helikopter in actie. Een van de reddingsboten kwamen uit Lemmer. Ook de scheepvaart werd geïnformeerd over het vermiste schip.