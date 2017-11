Nieuwe eigenaren hebben vertrouwen in toekomst van BSB

Bruggenbouwer BSB Staalbouw uit Sumar bouwt in de toekomst niet alleen bruggen in opdracht van anderen, maar gaat ook zelf ontwerpen. Algemeen directeur Jan Willem Stob verwacht dat die nieuwe werkwijze het bedrijf interessanter en rendabeler maakt. Ook wordt zo het werk zelf interessanter voor de vijftig werknemers, die meegaan na de doorstart van het bedrijf. De nieuwe werkwijze moet ook het risico beperken dat het bedrijf geld op een project moet bijleggen. Een nieuwe bedrijfsnaam moet een streep zetten onder het verleden van BSB Staalbouw en de buitenwacht laten zien dat het vernieuwede bedrijf een 'BSB Staalbouw 2.0' is.

Moeizame periode

BSB heeft een moeizame periode achter de rug. Het bedrijf was twee keer betrokken bij een ernstig ongeluk. Na het laatste ongeluk kwam een groot project in de Nederrijn stil te liggen en was het bedrijf gedwongen om een faillissement aan te vragen, met een doorstart als doel. Die doorstart is geslaagd. De nieuwe eigenaren zijn de Brabantse investeringsmaatschappij Neope Capital en het management van het bedrijf. De nieuwe eigenaren hebben veel vertrouwen in de toekomst van BSB.

"Veel werk"

"Als je ziet hoeveel bruggen er in Nederland de komende jaren gerestaureerd of vervangen moeten worden, dan komt er veel werk op ons af", zegt Stob. Ook de Brabanders hebben hoge verwachtingen. "Dit bedrijf kan zeker geld verdienen", zegt woordvoerder Wilfred Barenbrug. "Het is een mooi bedrijf met veel passie en vakkennis. We zijn trots op deze overname in Friesland." De Brabanders zijn niet van plan om het bedrijf weer snel door te verkopen voor een snelle winst. "We stappen hier in voor de langere termijn."

Het bedrijf wil de activiteiten weer zo snel mogelijk oppakken. Dat moet ook, want in de productiehal ligt nu de helft van de nieuwe brug van Aduard. Die brug moet, als het een beetje kan, begin volgend jaar opgeleverd worden. Directeur Stob wil daarom weer zo snel mogelijk los.