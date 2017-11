Alternatief gezocht voor busroute over smalle brug Aldtsjerk

Busvervoerder Arriva en de provincie bekijken of de bus het dorp Aldtsjerk op een andere manier kan aandoen. De oude brug in het dorp is relatief smal. Diverse chauffeurs hebben grote moeite met de draau due gemaakt moet worden, met veel schade ten gevolg. Al diverse keren zijn ramen van bussen gesneuveld of heeft de voorkant tegen de reling aangezeten. De busverbinding is echter van groot belang voor de dorpsbewoners, zo zei Marja de With van dorpsbelang.

Volgende maand gaan ze om tafel met de provincie en Arriva. Dan wordt ook gekeken naar de uitkomsten van een enquête onder dorpsbewoners naar wat zijn vinden wat de beste routes zijn.