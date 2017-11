"Snoepdief moet naar instelling voor veelplegers"

Een 46-jarige man uit Leeuwarden moet naar een inrichting voor veelplegers, als het aan het Openbaar Ministerie ligt. Na meerdere waarschuwingen is de man opnieuw in de fout gegaan. In juni en september stal de man een zakje snoepgoed bij een nachtwinkel en vier flessen bodylotion bij een drogist in Groningen. De man stond al bekend als veelpleger en is verslaafd aan drugs.

Volgens de man kreeg hij zin in zoetigheid tijdens het stelen. Hij is al twee keer eerder veroordeeld tot de veelplegerskliniek en hij heeft ook nog 180 dagen celstraf tegoed uit een eerdere veroordeling.

De rechter doet over twee weken uitspraak.