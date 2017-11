VIDEO: Freerk doet mee aan het Bildts Songfestival

Het is het hoogtepunt van het jaar voor Freerk van der Leij uit St.-Jacobiparochie: het Bildts Songfestival. Ook dit jaar is hij weer van de partij. Janko Krist volgt hem voor Hea! en kijkt hoe hij thuis al volop aan het oefenen is. "Als de lente komt, dan stuur ik jou tulpen uit Amsterdam" zingt hij met het tekstpapier in z'n handen. Tussen de beeldjes en knuffels op de bank vertelt hij over zijn deelname. "Het songfestival, daar moet je heen. Daar leef je naar toe en kijk je naar uit." Freerk is een "geboren vrijgezel", hij woonde altijd bij z'n moeder, maar die is zes jaar geleden overleden. "Ik heb daarna niets veranderd aan het huis."

Polonaise

In St.-Annaparochie is het songfestival. Freerk koopt direct tien munten voor bier, maar die zijn al snel weer op. "Je moet een beetje sfeer maken, er niet als een kanarie staan." Na een poos wachten en flink wat pilsjes verder is hij aan de beurt. Hij zingt een medley van Koos Alberts, "nee, niet in een rolstoel", van Amsterdamse nummers. Dat hij zijn tekst wel eens zou vergeten, is volgens Freerk niet erg. "Zo kritisch is dit publiek niet." Staand op het podium krijgt hij de hele zaal mee. De mensen zwaaien enthousiast met hun handen in de lucht en lopen een polonaise. "Geef mij maar Amsterdam..." Na zijn optreden is Freerk helemaal blij. "Het geeft een kick als je ziet dat het publiek meedoet. Straks eerst maar weer een pilsje." Volgend jaar is hij zeker weer van de partij.