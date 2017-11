Alle honderdjarigen van de gemeente Opsterland krijgen voortaan een eigen fruitboom. In de gemeente zijn twee locaties waar bomen komen voor de eeuwlingen, in Ureterp en Gorredijk. Donderdag worden de eerste bomen in Ureterp geplant door burgemeester Ellen van Selm. Zij plant de bomen samen met drie burgers die het afgelopen jaar 100 jaar of ouder zijn geworden.