150 uur werkstraf voor Issa K.

SC Cambuurspeler Issa K. moet 150 uur werkstraf doen vanwege ontucht met een 14-jarig meisje. Dat meldt RTV Utrecht. De zaak speelde in 2015, toen Issa bij FC Utrecht speelde. De straf is lager dan bij de zitting was geëist. De rechter heeft bij de veroordeling rekening gehouden met het feit dat Issa K. zowel bij de politie als bij de rechter volledige openheid van zaken heeft gegeven. De speler werd ook veroordeeld tot twee dagen celstraf, maar die heeft hij al in voorarrest uitgezeten.