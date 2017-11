Nominatie kippenboer Abbega voor uitvinding tegen vogelgriep

Het zou wel eens dé oplossing kunnen zijn voor kippenboeren in de strijd tegen vogelgriep: de uitvinding van kippenboer Hazenberg uit Abbega. Hij komt met een doek dat voorkomt dat vocht nog in de stallen kan komen. Via dat vocht komt volgens Hazenberg ook het virus de stal in. Hij verloor vorig jaar zelf 60.000 legkippen aan het virus. De Universiteit Wageningen wil de toepassing van het doek verder onderzoeken.

Hazenberg is met zijn uitvinding genomineerd voor de innovatieprijs ForFarmers. Eerder kreeg hij al de aanmoedigingsprijs. Er zijn in totaal acht genomineerde. Op 12 december wordt duidelijk wie de prijs heeft gewonnen.