Werkstraf geëist tegen Drachtster

Tegen een 33-jarige Drachtster is maandag voor de rechtbank 200 uur werkstraf geëist. De man zou bovendien twee jaar lang niet mogen rijden, als het aan de officier van justitie ligt. De man was onder invloed van drank en GHB toen hij op 25 juli afgelopen jaar op de Omloop in Sint Nicolaasga een fietster het ziekenhuis had ingereden. De man kwam net van de huisarts voor een verwijzing naar een kliniek om van zijn verslaving af te komen. Twee dagen na het ongeluk werd de man in Scharsterbrug aangehouden. Hij was opnieuw onder invloed en had vernielingen aangericht.

Anderhalf jaar geleden kreeg de man ook al een werkstraf opgelegd nadat hij onder invloed een tuin was ingereden. Hij zou nu wel van zijn verslaving af zijn. De rechter doet op 27 november uitspraak.