Geen nieuwe flitspalen naar Fryslân

In Friesland komen er geen nieuwe flitspalen met zogenaamde ANPR-camera's bij. ANPR staat voor Automatic Number Plate Recognition en wordt gebruikt om kentekens te scannen. Met de camera's wordt gekeken of bestuurders mogelijk gezocht worden door de politie. Landelijk wordt het aantal camera's uitgebreid met zo'n 200. In Fryslân komen er dus geen nieuwe bij.

Volgens een woordvoerder van de politie is gekeken naar de verkeersveiligheid en de grote verkeersstromen. Omdat die veiligheid in Fryslân goed is, zijn de camera's hier niet nodig. In Fryslân zijn al wel drie van deze camera's: twee in de omgeving van de Afsluitdijk en een bij het knooppunt van de A32 en A7 bij Heerenveen.