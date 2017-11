Huitema: "Verdubbelen EU-budget bizar voorstel"

Het verdubbelen van het budget van de Europese Unie is een bizar en onnodig voorstel. Dat zegt Europarlementariër Jan Huitema (VVD) van Makkinga. Voorzitter Antonio Tajani van het Europees Parlement zegt dat zo'n verdubbeling nodig is om de vluchtelingencrisis en de terreurdreiging te bestrijden. Hij pleit voor Europese bestrijdingen.

Volgens Huitema is het plan van Tajani kansloos. Omdat landen vetorecht hebben, hoeft er maar één tegen te zijn en dan gaat het hele plan niet door, zegt hij. "Ik begrijp dat prioriteiten kunnen veranderen. Maar dan moet je eerst snijden in eigen vlees. De EU heeft nu de gewoont om al het geld dat er is direct uit te geven, omdat het er is. En dat moet anders. Geld dat niet per se nodig is, moet terug naar de inwoners."

Huitema pleit voor een Europese 'Zalmnorm'. Dat wil zeggen dat de uitgaven losgekoppeld worden van de inkomsten. De naam verwijst naar oud-minister Gerrit Zalm van Financiën, die de norm invoerde in het eerste kabinet-Kok in de jaren 90. Huitema noemt het 'zorgwekkend' dat die norm er in Europa niet is.

Huitema is het inhoudelijk duidelijk oneens met de parlementsvoorzitter, maar dat Tajani zegt dat er extra geld naar Europa moet, is ook voor het imago van de EU niet handig, zegt Huitema. "Dom eigenlijk."