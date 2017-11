Restaurant Eurohotel Leeuwarden opgeknapt

Het restaurant van het Eurohotel in Leeuwarden is de afgelopen twee weken helemaal opgeknapt en moderner gemaakt. Het hotel is sinds juni in handen van de nieuwe eigenaar Jochem van der Schoot. Daarna heeft het hotel de automatisering en de boekingssoftware aangepakt. De bezettingsgraad is direct gestegen. "In augustus hadden we direct de hoogste bezetting van de afgelopen twintig jaar", vertelt hij. "We zaten de hele maand vol."

De bezettingsgraad is nu een kleine 80 procent. Van der Schoot: "Daarom hebben we ervoor gekozen om direct de verbouwing te doen. Dat zou eerst na 2018, maar het ging zo lekker, dat we vinden dat het een eigen identiteit verdient."

Een van de eerste klanten in het nieuwe restaurant is positief. "Zeker de laatste tien jaar verblijf ik tijdens schaatstoernooien in Thialf in dit hotel. Het is schitterend mooi geworden. Voor mijn gevoel is het ook uitgebreid qua tafels en ruimte." Volgens bedrijfsleider Harold Harskamp kan dat kloppen: "De plantenbakken zijn eruit gehaald. Het is wat opener allemaal." In het restaurant staan nu veel verschillende tafels. "Dat hebben we gedaan voor de afwisseling. Vaak kwamen de gasten hier 's avonds binnen en gingen ze direct naar hun kamer. Met de tafels en barkrukken verwachten we dat de gasten hier langer blijven zitten."

Later dit jaar pakt het hotel een deel van de 45 kamers en de brandveiligheid aan. "Twintig hotelkamers zijn een jaar of acht geleden nog opgeknapt, de rest is al lang geleden."