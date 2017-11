Actie voor kerstpakketten in Wielenpôlle loopt goed

Rinus Pel, Baukje de Roos, Piet Kramer en Edward Kooistra zijn misschien wel de kerstengelen van de Wielenpôlle. Ze hebben samen een actie opgezet om kerstpakketten te regelen voor minderbedeelden in hun Leeuwarder wijk. De actie loopt goed: het was de bedoeling dat zo'n 50 mensen zich zouden aanmelden voor een pakket, maar het zijn er intussen al zo'n 230. "Het is hartstikke mooi en iedereen is enthousiast," vertelt Rinus Pel. Hij heeft veel contacten in Leeuwarden en dus was het voor hem en de andere vrijwilligers niet al te moeilijk om spullen los te krijgen bij winkels en bedrijven. Zo zijn er onder andere 20 lunchbonnen, 27 rollades en 30 vleesbonnen opgehaald. Daarnaast zijn er ook particulieren die iets geven. Zo kregen ze van een persoon 200 euro om te besteden aan kerstpakketten.

De actie is ook een beetje een protest, vertelt Pel: "Het is een beetje een lange neus naar de gemeente, want die zou het eigenlijk moeten doen. Het zou mooi zijn als de wethouder eens langs zou komen, dan kon hij ook al eens anders oordelen over de wijk" zegt Pel, daarmee wijst hij op het imago dat de wijk bij de politiek heeft. Mensen kunnen zich via Facebook opgeven, in december wordt bekend wie een pakket krijgt.