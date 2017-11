Nieuwe eigenaar voor BSB Staalbouw: 50 medewerkers gaan mee

Het bedrijf BSB Staalbouw in Sumar maakt een doorstart met zo'n 50 van de 77 medewerkers. Het bedrijf wordt overgenomen door investeringsfonds Neope Capital uit Brabant en het huidige managementteam van het bedrijf. BSB is gespecialiseerd in het maken van stalen bruggen en sluisdeuren. Het bedrijf blijft in Sumar, maar krijgt binnenkort wel een nieuwe naam. De medewerkers van BSB worden maandag om 13.00 uur door Neope Capital en de nieuwe algemeen directeur Jan Willem Stob geïnformeerd over de toekomstplannen.

BSB Staalbouw vroeg op maandag 23 oktober zelf het faillissement aan. Aansluitend was er veel belangstelling van overnamekandidaten. Curator Cnossen heeft met drie gegadigden gesproken. Uitgangspunt hierbij was behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid in Sumar. De nieuwe directeur Stob zegt dat hij het jammer vindt dat niet alle medewerkers bij BSB kunnen blijven. "Gezien de orderportefeuille is dat helaas niet mogelijk", zegt Stob. De vorige eigenaar van BSB Staalbouw, Jan Pesie, is niet bij de doorstart betrokken, maar heeft wel zijn vertrouwen uitgesproken in de nieuwe combinatie van Neope en het management.

Lopende projecten

Neope en het zittende management betalen 1 miljoen en 20.000 euro voor de overname, plus een deel van de inkomsten van de lopende projecten. Verder krijgt het bedrijf ook een 'kapitaalinjectie' in het werkkapitaal. Dat is nodig, omdat het bedrijf weer snel voorraden nodig heeft om weer aan de slag te kunnen. Het is het plan dat BSB de lopende projecten weer zoveel mogelijk gaat oppakken en uitvoeren.

Er zijn nog geen afspraken gemaakt over de renovatie van de stuw bij Driel in de Nederrijn. Dat laatste project werd stil gelegd na een ernstig bedrijfsongeluk, waarbij een duiker omkwam. BSB is bereid om hier weer aan het werk te gaan als daar goede afspraken over kunnen worden gemaakt met de andere betrokken partijen.