Meer bezoekers voor Noordelijk Film Festival

Het Noordelijk Film Festival heeft dit jaar in totaal 22.500 bezoekers getrokken. Dat zijn zo'n duizend bezoekers meer dan vorig jaar. De organisatie is hier zeer tevreden mee. Zondagavond is de 38ste editie van het festival afgesloten met de Nederlandse première van de film Beyond Dreams. Voorafgaand aan deze voorstelling werd de publieksprijs uitgereikt. Deze was dit jaar voor het sportdrama Borg/McEnroe van de Deense regisseur Janes Metz.

Zeven films uit het Noorden van Nederland kregen de eer om met een Noorderkroon-award onderscheiden te worden. Zo kreeg Pieter Verhoeff de award voor beste speelfilm voor Tokyo Trial, en mocht Tom Tieman de prijs voor beste documentaire mee naar huis nemen voor zijn werk 'De laatste boer van Euvelgunne'. En terwijl het festival van dit jaar nog maar net is afgelopen, is de organisatie alweer bezig met de editie van volgend jaar. Het is de bedoeling dat het filmfestival dan in totaal een week lang gaat duren, van maandag tot en met zondag.