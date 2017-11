Kelvin de Ruiter uit Surhuisterveen is zondagmiddag de Sterkste Man van Fryslân geworden. In het WTC Expo in Leeuwarden was De Ruiter letterlijk de sterkste van het deelnemersveld. Jitse Kramer uit Leeuwarden eindigde op de tweede plaats, Johan Langhorst uit Sneek pakte de laatste podiumplaats.

De Surhuisterveenster won niet alleen de wedstrijd om de Sterkste Man van Fryslân, maar was ook de beste bij het vrachtwagentrekken.