Wederom nederlaag voor Danny Noppert in Wolverhampton

Danny Noppert uit Joure heeft zondagavond ook zijn tweede wedstrijd op de Grand Slam of Darts verloren. In de tweede wedstrijd van de avondsessie verloor de darter met 5-2 van Darren Webster. Hoewel Noppert goed partij gaf, liet hij het in het begin van de wedstrijd liggen. In de eerste leg kreeg de Friese darter de kans, maar hij miste een finish van 104 op tops. Daarna liep tegenstander Webster uit naar een 3-0 voorsprong.

Toen kwam de man uit Joure ineens beter in zijn spel. Met twee keer 180 en een 12-darter brak hij de Engelsman. Ook de vijfde leg ging naar Danny Noppert, maar twee finishes van 96 voor Webster betekenden een 5-2 nederlaag voor Noppert. Omdat hij ook zijn eerste partij van Daryl Gurney verloor, komt Danny Noppert waarschijnlijk niet de poule niet door.