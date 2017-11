Verkiezingen: Bij wie mag Lennie Bronsveld logeren?

Wat speelt er in de zeven gemeenten waar op 22 november verkiezingen worden gehouden? Zijn er grote verschillen te zien tussen de verschillende gebieden, en welke onderwerpen worden als belangrijk gezien? Drie verslaggevers van Omrop Fryslân gaan een week lang op onderzoek uit in de nieuw te vormen gemeenten.

Verslaggever Lennie Bronsveld is een van hen. Zij dompelt zich deze week als vlogger en radioverslaggever een week lang onder in de gemeente Waadhoeke. Een gemeente waar veel gemeenten bijelkaar komen met een stukje Littenseradeel erbij. Hoe zien de inwoners van bijvoorbeeld St.-Annaparochie na de herindeling, en de grote gemeente zoals die er straks uit gaat zien? En hebben de inwoners van Tzum dezelfde zorgen als die in Menaam? Lennie zoekt het uit, en zij is ook nog op zoek naar een slaapplek, want de verslaggevers mogen een week lang echt ervaren wat het is om inwoner te zijn van de nieuwe gemeente.

Welke gemeente ga jij bezoeken?

Ik ga naar Waadhoeke. Niet 'de' Waakhoeke. Die fout zal ik vast nog eens maken. Waadhoeke is een hele nieuwe, gemeente met Franeker als hoofdplaats en ongeveer 47.000 inwoners.

Hoe ga je de gemeente in, hoe bereid jij je voor?

Om mij goed voor te kunnen bereiden op deze week heb ik de stemwijzer gemaakt. Al mag ik dan zelf niet stemmen in deze gemeente, het geeft mij wel een beeld van wat er speelt in de gemeente. Ook heb ik zoveel mogelijk websites van de dorpen bezocht. Verder laat ik het op me afkomen.

Naar wat voor verhalen ga je op zoek?

Met de landelijke verkiezingen heb ik ook veel burgers gesproken over wat zij vinden dat op de agenda van Den Haag moet staan. Dat heeft toen veel persoonlijke verhalen opgeleverd. Mensen die het door bezuinigingen heel moeilijk hebben. Of mensen die zo hard aan het werk zijn dat ze niet eens stil staan bij wat ze belangrijk vinden op het gebied van politiek. Ik hoop dat ik deze week weer van dat soort verhalen te horen krijg, zodat Fryslân een goed beeld krijgt van wat de nieuwe Waadhoeker vindt, denkt en voelt.

Wat ga je wel vragen? En wat niet?

Ik ga niet vragen of mensen alle kandidaten van de partijen kennen. En ik zal ook niet vragen op wie ze gaan stemmen. Ik zal vragen naar wat mensen belangrijk vinden, waar ze verandering willen zien. Of juist waar de mensen heel blij mee zijn. Of de inwoners van Waadhoeke vertrouwen hebben in de nieuwe gemeente.

Wat verwacht je te horen?

Geen idee. Ik woon zelf niet in het gebied, dus ik weet niet wat de mensen mij zullen vertellen. Ik hoop veel oprechte mensen te spreken die hun eigen mening met mij willen delen.

De vlogs van Lennie staan vanaf maandag op de speciale themapagina omropfryslan.nl/ferkiezingen/vlogs. Mensen die een bed of verhaal hebben voor Lennie kunnen contact met haar opnemen via lennie.bronsveld@omropfryslan.nl.