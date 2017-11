"Vak psychologie invoeren op middelbare scholen"

Het vak psychologie zou ingevoerd moeten worden op middelbare scholen. Dat vindt schrijfster Janny van der Molen uit De Knipe. Van der Molen schrijft boeken over verscheidene maatschappelijke onderwerpen voor jongeren, maar ook voor volwassenen zijn de boeken leerzaam. Op 23 november komt haar nieuwe boek 'Grote gevoelens' uit. In dit verhaal behandelt de schrijfster dertig psychologen. Tegelijkertijd is het een verhaal over Leraar Swart, naar aanleiding van haar eigen docent op school, waar ze erg veel van heeft geleerd. Het is een vervolg op het boek 'Grote gedachten', die gaat over filosofie.

Van groot belang

Volgens Janny van der Molen is psychologie van groot belang voor de jongeren van nu. De wereld is ingewikkeld, de kaders zijn weg en de ambities hoog. Er wordt veel meer van de jonge kinderen gevraagd dan veertig jaar geleden. Er moet gepresteerd worden. Vroeger werd je van een dubbeltje een kwartje, en nu moeten kinderen van een dubbeltje een euro worden. De druk is veel hoger en de wereld complexer. Het zou volgens Van der Molen goed zijn als er met het vak psychologie op scholen meer aandacht komt voor dit soort zaken. Zodat leerlingen hun eigen leven en dat van de omgeving beter kunnen begrijpen en hanteren.

Op 7 december is er in Amsterdam bij de presentatie van het boek een debat over psychologie op school. Onder andere een hoogleraar en de schrijver van het boek 'Tienerbreinen' zullen meedoen aan dit debat. Ook de oud-leraar van Janny van der Molen zal er zijn en zal het boek psychologie in ontvangst nemen.

