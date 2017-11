Spannende tijden voor shorttrackers: Wie mag naar de Spelen?

Na drie van de vier wereldbekerwedstrijden is het nog steeds spannend voor de Nederlandse shorttrackers. Mogen ze wel naar de Olympische Spelen? En met hoeveel rijders dan? Het aankomende weekend valt in Seoul de beslissing.

De positie van de aflossingsploegen is daarbij het belangrijkste. Die moeten bij de beste acht van het wereldbekerklassement staan. Op dit moment is dat zo, maar het is lang niet zeker of dat zo blijft.

Hoe staan de mannen ervoor?

Bij de mannen vormen Sjinkie Knegt, Daan Breeuwsma en Ithzak de Laat de vaste kern van de aflossingsploeg. De laatste plek wordt vaak ingevuld door Dennis Visser of Dylan Hoogerwerf.

De mannenploeg begon slecht in Boedapest, ze kregen een penalty in de halve finale. In Dordrecht werden ze tweede en leek er nog niets aan de hand, maar dit weekend werden ze in Shanghai al in de eerste ronde uitgeschakeld.

In het klassement over drie wedstrijden staan de mannen nu zesde. Bij de laatste wedstrijd in Seoul mogen de mannen geen fouten maken.

En hoe is het bij de dames?

Bij de dames is het eigenlijk bijna hetzelfde verhaal. Ze staan ook zesde. In Boedapest kregen de dames in de halve finale ook een penalty, in Dordrecht ging het goed met een vierde plek.

In Shanghai kregen ze weer een penalty in de halve finale. Bij de eerste twee wereldbekers reden Suzanne Schulting, Yara van Kerkhof, Lara van Ruijven en Jorien ter Mors.

In Azië is Rianne de Vries er weer bij. Deze zomer brak ze haar enkel, maar daarvan is ze nu weer hersteld. Ze neemt de plek van Ter Mors in, die zich nu meer richt op het langebaanschaatsen. De dames moeten, net als de mannen, geen fouten maken bij de laatste wereldbeker in Seoul.

Hoeveel shorttrackers mogen er naar de Spelen?

Als de beide ploegen bij de eerste acht eindigen, mogen er vijf Nederlandse dames en vijf mannen naar de Spelen. Per afstand mogen dan maximaal drie Nederlanders meedoen.

Dat mag alleen als er drie Nederlanders bij de beste 32 in het wereldbekerklassement staan op de 500 en 1000 meter. Bij de 1500 meter moeten er drie bij de beste 36 staan.

Is Sjinkie al zeker van een plekje?

Bij de mannen is dat nu al zo op de 500 meter, maar niet op de 1000 en 1500 meter. Knegt is leider van het klassement op de 1000 meter, maar Breeuwsma (op plek 33), Hoogerwerf (op plek 38), Visser (op plek 53) en De Laat (op plek 62) staan niet in de top 32.

Op de 1.500 meter zijn Knegt en De Laat tweede en veertiende, maar Breeuwsma (op plek 38) en Visser (op plek 59) voldoen niet aan de eis.

En de dames?

Bij de dames lijkt het verder geen probleem. Schulting, Van Ruijven en Van Kerkhof staan hoog genoeg op de 500 en 1000 meter. Bij de 1500 meter heeft Ter Mors geholpen door twee keer een goede uitslag te rijden in plaats van Van Ruijven. Daar zit het wel goed.

Het is een flinke puzzel, maar de Nederlandse shorttrackers moeten volgende week nog wel even aan de bak. De wereldbeker in Seoul begint donderdag 16 november en duurt tot en met zondag 19 november.