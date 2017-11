Keurige overwinning korfballers LDODK tegen Fortuna

De korfballers van LDODK hebben zondagmiddag een keurige overwinning gepakt tegen Fortuna uit Delft. Het werd 32-22 in het voordeel van de korfballers uit Gorredijk. In het begin van de wedstrijd kon LDODK geen grote voorsprong pakken op de tegenstanders. Pas in de laatste fase van het duel liepen de korfballers behoorlijk uit. Met nog enkele minuten op de klok bouwde LDODK de 28-21 voorsprong nog uit tot een ruime overwinning van 32-22.

Aanstaande zaterdag speelt LDODK een uitwedstrijd tegen DVO.