Sven Kramer wint weer 5 km, Jorrit Bergsma stelt teleur

Het is Sven Kramer en het blijft Sven Kramer als men spreekt over het winnen van de 5000 meter. In ijsstadion Thialf maakten Kramer en Ted-Jan Bloemen er een prachtige laatste rit van. Sven gaf na 3000 meter gas en toen ontstond er een klein verschil. Sven Kramer won met 6.12.88. Bloemen reed de 5000 meter in 6.14.95.

De Noor Sverre Linde Pedersen werd derde met 6.15.81. Jan Blokhuijsen werd vierde, Erik Jan Kooiman vijfde. Voor Jirrit Bergsma was het geen geslaagd weekend. Bergsma werd in 6.18.56 slechts zevende.