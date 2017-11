Antoinette de Jong: ''Dit was de mooiste''

Antoinette de Jong won al eens goed met de ploegenachtervolging op de WK afstanden en de wereldbeker, maar individueel nog niet. ''Dit is de mooiste tot dusver. Dit had ik niet verwacht.'' De Jong won in Thialf de 3000 meter voor de Russische Voronina, die ze in een rechtstreeks duel versloeg. ''Normaal ga je ervan uit dat ze voor de winst gaan. Ik zag in de ritten voor mij de tijd naar beneden gaan en wist dat ik sneller moest dan op het NK afstanden vorige week. Ik had een goede tijd neergezet en dat was genoeg'', zo besluit De Jong.

Ireen Wüst was het hele weekend niet goed. Alleen op de ploegenachtervolging pakte ze zilver. Op de 1000 meter was ze zondag zelfs elfde. "Ik ben dit weekend niet goed. Ben niet fit genoeg, maar ik maak me geen zorgen. Als dit een blauwdruk is voor het komende seizoen, dan zit het wel goed. Ik moet het vaak niet hebben van mijn eerste wereldbekers. Heb toch besloten alle afstanden te rijden en ga er vanuit dat dit mij in december en februari gaat helpen."