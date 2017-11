Antoinette de Jong wint 3000 meter in Thialf

Antoinette de Jong is dit seizoen de eerste Nederlandse gouden medaillewinnaar op het wereldbekertoernooi. De 22-jarige inwoonster van Rottum won de 3000 meter in 4.03.53. De Russische Natalia Voronina, rijdend tegen De Jong, werd tweede met 4.04.00. Ivanie Blondin uit Canada werd derde met 4.04.16. Irene Schouten werd vijfde en Ireen Wûst met 4.05.54 maar zesde. Carien Kleibeuker eindigde in de achterhoede als twaalfde met 4.09.54 als eindtijd.