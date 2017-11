Vrouwen Heerenveen verliezen uitwedstrijd van Ajax

De voetbalsters van SC Heerenveen hebben zondagmiddag met een miniem verschil verloren van de Ajax-vrouwen. In Amsterdam was de thuisploeg met 2-1 te sterk voor de vrouwen uit Heerenveen. In de negentiende minuut kwam Ajax op voorsprong door een doelpunt van Marjolijn van den Bighelaar. Na rust verdubbelden de Amsterdammers de voorsprong. Heerenveen scoorde nog wel, Dana Philippo maakte in de 65ste minuut de aansluitingstreffer. Verder dan één doelpunt kwam SC Heerenveen jammer genoeg niet.

Vrijdag komen de vrouwen weer in actie, dan spelen ze thuis tegen Excelsior Barendrecht.