Waaksma vol vertrouwen naar rechter vanwege taxivervoer

Rienk Waaksma heeft er alle vertrouwen in dat zijn taxibedrijf de rechtszaak zal winnen die maandag in Den Haag dient. Volgens Waaksma hebben twee concurrenten van zijn taxibedrijf in september niet eerlijk gehandeld bij de aanbesteding. Dat ging om het taxivervoer in zes gemeenten in Noordoost-Fryslân.

Het gaat om twee bedrijven uit Drenthe, Dorenbos en VMNN. Die zouden een groter gedeelte van het vervoer hebben gekregen dan hen toekwam, aldus Waaksma.

Fusie in Drenthe

Dorenbos en VMNN maakten in juli bekend dat ze zullen fuseren. Volgens Waaksma hadden ze daarom niet als twee aparte bedrijven mee kunnen doen aan de aanbesteding. Individuele bedrijven kunnen, op basis van afspraken die gemaakt zijn, per bedrijf maar een beperkt deel van het vervoer binnenhalen.

Omdat Dorenbos en VMNN apart hebben meegedaan aan de aanbesteding hebben ze een groter gedeelte van het vervoer gekregen dat wanneer ze als één bedrijf in aanmerking zouden komen, zo claimt Waaksma.

Leerlingenvervoer

Waaksma kreeg in september een deel van het leerlingenvervoer en een klein stukje WMO-vervoer. Dat is vervoer in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

In vergelijking met het contract dat nu bestaat, moet het bedrijf meer dan 75 procent inleveren. Waaksma vindt dat erg vervelend. ''Maar als het eerlijk was verlopen, had ik mij erbij neergelegd'', zegt hij.

''Januari halen we niet''

Het nieuwe vervoerscontract voor Noordoost-Fryslân moet begin januari ingaan. Waaksma denkt dat dit door alles wat er speelt waarschijnlijk niet haalbaar zal zijn. In dat gevallen liggen er afspraken dat het lopende contract tijdelijk verlengd wordt tot 31 juli volgend jaar.

Het taxivervoer in Noordoost-Fryslân wordt toegewezen door het Mobiliteitsbureau. Dat is een samenwerkingsverband van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadeel, Kollumerland c.a., Tytsjerksteradiel en de provincie.

Alweer voor de rechter

Bij een eerdere aanbesteding begin dit jaar haalde Waaksma ook bijna niets binnen. Het bedrijf spande hier een kort geding tegen aan. De rechter besloot in juni dat de aanbesteding opnieuw moest worden gedaan.

