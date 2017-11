De brandweer is zondagmiddag uitgereden voor een woningbrand in de Prinses Wilhelminastraat in Grou. Het gaat om een brand in een rijtjeswoning. Volgens de brandweer staat er een bed in brand. Omdat het om een uitslaande brand gaat, heeft de brandweer opgeschaald naar een middelbrand.

Er zijn geen personen meer in de woning aanwezig. De brandweer is nu met een hoogwerker bezig om het vuur te blussen.