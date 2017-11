Richards (van de Stones) gestolen uit Leeuwarder theater

Uit de Leeuwarder schouwburg De Harmonie is vrijdagavond een beeld gestolen. Het gaat om een afbeelding van Rolling Stones-gitarist Keith Richards. Het beeld stond in de boven-foyer van het theater, in een expositie van Ameland Kunstmaand.

Momenteel is het Noordelijk Filmfestival aan de gang in de Harmonie. Volgens het filmfestival zullen er geen stappen worden ondernomen tegen de dief, als het werk zonder schade terug komt.

De Leeuwarder kunstenares Lida Vellinga heeft het beeld gemaakt. Het werk is voor hen van grote emotionele waarde. Op hun Facebook-pagina vraagt ze getuigen zich te melden.