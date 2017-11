Feest op Afsluitdijk gaat door ondanks afgebrande tent

De brand in een grote tent bij de Afsluitdijk die vrijdagavond woedde, heeft geen gevolgen voor de festiviteiten rond de kunstprojecten van Daan Roosegaarde. De schade van de brand is beperkt gebleven. Dat meldt Rijkswaterstaat.

Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat lijkt het er op dat er sprake was van een technisch mankement. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies mis ging.

Een losse tent, die achter de grote tent stond, is wel verloren gegaan. Die werd gebruikt voor de catering. Het achterste deel van de grote feesttent raakte ook behoorlijk beschadigd. Dat kan snel hersteld worden, omdat de tent bestaat uit losse panelen. Die worden vervangen. En het dak moet worden schoongemaakt.

De tent blijft tot eind januari in Den Oever staan. Zo lang is onder andere het ontwerp Windvogel van Daan Roosegaarde te zien. Dat is een eerbetoon aan astronaut Wubbo Ockels, die droomde van vliegers die stroom opwekken. Roosegaarde maakt die droom waar.

Komende zaterdag is er een speciaal openingsprogramma in de tent, met masterclasses van onder andere Daan Roosegaarde. De festiviteiten kunnen allemaal doorgaan.