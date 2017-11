IJzersterke Schulting kan koppositie niet houden yn China

Shorttrackster Suzanne Schulting is er bij wereldbekerwedstrijden in Shanghai niet in geslaagd een medaille te veroveren op de 1.000 meter. Ze werd vijfde. De finale werd gewonnen door de Canadese Kim Boutin.

De 20-jarige Schulting was in China zowel op de 500 als 1.500 meter als zevende geëindigd. Op de 1.000 meter plaatste ze zich vol overtuiging voor de finale door zowel in de kwartfinales als de halve finales van kop af aan de race te winnen.

In de finale nam Schulting ook al vroeg de leiding, maar dat kostte haar te veel kracht en al snel werd ze aan alle kanten gepasseerd. Yara van Kerkhof en Lara van Ruijven werden uitgeschakeld in de kwartfinales.

Bij de mannen kwamen zaterdag geen Nederlanders in actie. De Chinees Wu Dajing won na de 500 meter ook de 1.000 meter. Hij rekende in de finale af met de Hongaarse broertjes Liu.