Ongeluk noopt Friese vrachtrijder tot oproep asochauffeurs

"Ga alsjeblieft op tijd op de rechterbaan rijden." Het is de noodkreet van vrachtwagenchauffeur Tjitze Bouma. Dat meldt de NOS. Als Bouma dit vertelt is hij inmiddels weer bekomen van de schrik. "Maar gisteren zat mijn hart in m'n keel." Bouma doelt op een ongeluk in Duitsland, waarbij hij betrokken was.

De vrachtwagenchauffeur uit Friesland was gisteren op weg van Duitsland naar Nederland. Bij knooppunt Schüttorf werd hij van achteren geramd door een andere vrachtwagen, omdat het blokkeringssysteem van zijn truck actief werd. "Een automobilist met haast, die op het laatste moment ervoor dook", concludeert Bouma.

"Hij trapte ineens op de rem"

"Ik was aan het uitvoegen toen hij zijn auto tussen mij en mijn voorganger drukte", legt de Friese chauffeur uit. "Ik seinde naar hem, om hem te waarschuwen. Toen trapte hij keihard op de rem." De vrachtwagen van Bouma reageerde direct. "Ik stond binnen een paar seconden stil."

Maar daar bleef het niet bij. "De vrachtwagenchauffeur achter mij kon niet zien wat er gebeurde. Hij probeerde me nog te ontwijken, maar kon niet voorkomen dat hij me van achteren ramde. Gelukkig zonder gewonden." En de automobilist? "Die is helaas doorgereden."

"Asogedrag van automobilisten"

De vrachtwagen van Bouma is uitgerust met een noodremfunctie. Dat is een systeem dat al op tijd een waarschuwing geeft voor mogelijke botsingen. Als de chauffeur niet op dat signaal reageert, bijvoorbeeld door onoplettendheid, dan zet de noodremfunctie de wagen zelfstandig stil.

Bouma deelde zijn verhaal op Facebook, om iedereen te wijzen op de gevaren van 'dit soort acties'. Hij kreeg meteen veel bijval en zijn bericht werd al meer dan 10.000 keer gedeeld. "Natuurlijk zijn de vrachtwagenchauffeurs ook niet allemaal heilig, maar het asogedrag van automobilisten is écht een probleem."

"Noodrem redt mensenlevens"

"Wat nou als er een gezin achter mij had gereden? Dan hadden ze van die wagen achter mij een duw gehad en eindigde dat gezin onder mijn trailer. Ik ben heel blij dat dat niet is gebeurd."

Bouma roept automobilisten die moeten uitvoegen op "niet altijd haantje de voorste te willen zijn". "Ga op tijd rechts rijden, tussen ons in. Chauffeurs laten dan echt wel wat ruimte om in te voegen. Met een betere doorstroming en zonder allerlei remacties."

Over het noodremsysteem, waarmee steeds meer nieuwe vrachtwagens zijn uitgerust, is chauffeur Bouma wel te spreken. "Als je bijvoorbeeld met een te hoge snelheid richting een file rijdt, dan begint de truck zelf al met remmen. En het systeem zet meteen alle alarmlichten aan. Dit redt wel mensenlevens, hoor."

"Dit is erg confronterend"

De oproep van Bouma op Facebook lokt veel reacties uit. "Ik ben zo iemand die met regelmaat dit soort fratsen uithaalt", is één van de berichten die de chauffeur heeft ontvangen. "Dan ben ik ongeduldig, onrustig en boos en dat reageer ik dan af in het verkeer."

De bestuurder geeft in het bericht aan Bouma toe dat zulk asogedrag niet door de beugel kan. Hij tolereert het ook niet van zichzelf. "Ik ben mij nooit zo bewust geweest van de werkelijke risico's. Ik heb namelijk nooit geweten dat bij een vrachtwagen een blokkeringssysteem in werking wordt gezet in dergelijke situaties."

Verder haalt de automobilist het voorbeeld aan van de auto met daarin een gezin. "Een opmerking die ik erg confronterend vind, maar wel belangrijk." Hij bedankt Bouma voor de oproep. "Ik realiseer mij des te meer hoe belangrijk het is om te leren omgaan met mijn agressie en onrust. En dat ik mezelf, wanneer het mij weer eens te hoog zit, moet verbieden achter het stuur te kruipen."