Wil de gemeente Leeuwarden nieuwe Tweede Kamerverkiezingen?

De gemeente Leeuwarden heeft kiezers per ongeluk opgeroepen om op 22 november te stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer, in plaats van voor de gemeenteraad. Dat gebeurde in een brief aan jonge Leeuwarders die dit jaar voor het eerst mogen stemmen.

Op facebook wordt smakelijk gelachen om het foutje van de gemeente. Iemand noemt het 'een beetje dom', een ander vraagt zich af of er sprake is van 'grootheidswaanzin' bij de gemeente.

Op 22 november van dit jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en de Waadhoeke. Normaalgesproken zouden die op 21 maart van 2018 geweest zijn, maar doordat er bij deze gemeenten sprake was van herindeling, zijn ze eerder.