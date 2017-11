Noppert verliest eerste partij op Grand Slam of Darts

Darter Danny Noppert is er zaterdagnacht niet in geslaagd zijn eerste poulewedstrijd op de Grand Slam of Darts te winnen. Op het podium in Wolverhampton verloor de man uit Joure relatief kansloos met 5-1 van Daryl Gurney uit Noord-Ierland. Tot 1-1 in legs ging de wedstrijd gelijk op, maar daarna was Gurney beter dan de 26-jarige Noppert. Kansen waren er wel voor de Jouster, maar hoge finishes van 164 en 140 gingen niet uit.

''Te veel spanning''

''In het begin van de wedstrijd had ik te veel spanning'', zo vertelde Danny Noppert na afloop van zijn partij. ''Het was vandaag wisselvallig, het viel niet mijn kant op.'' Dat terwijl de man uit Joure zich sinds kort volledig op het darten heeft gericht. ''Goed trainen, ik doe er alles aan'', zegt Noppert. ''Dit is nu een teleurstelling. Maar ik zal een goede nacht gaan maken en dan kijk ik morgen weer verder.''

Door de nederlaag staat Noppert momenteel onderaan in poule D op het televisietoernooi van de PDC. Zondagavond komt de darter weer in actie op het podium, dan neemt hij het op tegen Engelsman Darren Webster.