Winnares loterij: ''Tien gaten in de lucht gesprongen''

5140. Met dat nummer won Sanne Verhoef uit Arnhem met de loterij van voetbalvereniging Ouwe Syl zaterdagmiddag een huis aan De Kolk in Oudebildtzijl. Met een lot dat 'maar' 98 euro kostte, heeft ze een huis gewonnen dat een waarde heeft van 200.000 euro.

Sanne was zelf niet bij de ontknoping aanwezig, maar kwam meteen vanuit haar woonplaats naar Oudebildtzijl toe. Ze hoorde live, thuis in Arnhem, dat ze het huis had gewonnen. ''Onvoorstelbaar'', zei Sanne over het moment dat haar nummer opgelezen werd. ''Dit verwacht je natuurlijk nooit. Ik bedoel, hoe groot is nou de kans dat ze net jouw nummer uit die pot trekken? Echt ongelooflijk. Ik heb niet een, maar wel tien gaten in de lucht gesprongen en dat worden er steeds meer.''

"Schitterende actie"

Wat moet een inwoner van Arnhem nu met een lot waarmee je in Fryslân kunt wonen? ''Ik ben vaak in Fryslân geweest en vind het een prachtige provincie. Op Facebook zag ik de actie voorbijkomen. Dat vond ik zo'n schitterende actie dat ik besloot een lot te kopen.''

Wat gaat ze met het huis doen? ''Ik wil het wel een tijdje proberen, wonen in Fryslân. Kijken of ik het wat vind. Voor hoe lang? Geen idee, daar ben ik nu niet mee bezig. Ik knijp nog af en toe in mijn arm om te controleren of het allemaal echt is.''