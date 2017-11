Volleyballers VC Sneek thuis moeizaam langs Zwolle

De volleyballers van VC Sneek hebben zaterdagavond in de eigen sporthal gewonnen van Zwolle. In de wedstrijd waren beide ploegen zeer aan elkaar gewaagd, maar trok Sneek uiteindelijk aan het langste eind. Het werd 3-1 voor de ploeg van trainer Petra Groenland.

Sneek begon als nummer twee aan de wedstrijd, terwijl tegenstander Zwolle een plaatsje onder hen op de ranglijst stond. De eerste set eindigde in 25-20 voor de Sneker vrouwen. Na de tweede set stonden beide ploegen weer in evenwicht, want Zwolle won deze set met 25-17.

De derde set ging gelijk op. Toch kon Sneek deze set met 26-24 verzilveren. De vierde en uiteindelijk beslissende set eindigde in 25-20 voor Sneek.