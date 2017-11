Na vier nederlagen weer winst voor basketballers Aris

Na vier verliespartijen op een rij, hebben de basketballers van Aris zaterdagavond weer eens een competitiewedstrijd gewonnen. De Leeuwarder basketballers waren in eigen huis te sterk voor Amsterdam. In sporthal Kalverdijkje werd het 79-73 voor de ploeg van coach Tony van den Bosch.

Na het eerste kwart van de wedstrijd stond Aris met 29-20 voor. Voornamelijk de Amerikaan Emile Blackman was waardevol voor de Leeuwarders, hij was in het eerste kwart goed voor maar liefst zestien punten.

In het tweede kwart ging het gelijk op. Aris kon de voorsprong behouden en ging rusten met een stand van 48-40. In het derde kwart waren beide ploegen wederom aan elkaar gewaagd.

De Leeuwarders wonnen de wedstrijd uiteindelijk met 79-73. Blackman was topscoorder met 28 punten. De winst op Amsterdam was de eerste thuisoverwinning van het seizoen voor Aris.