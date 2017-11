Arends verliest finale Challengertoernooi in Slowakije

Tennisser Sander Arends uit Leeuwarden is er zaterdagavond, samen met zijn compagnon Antonio Sancic uit Kroatië, niet in geslaagd het Challengertoernooi in Slowakije te winnen. In de finale verloor het duo van de broers Ken en Neal Skupski uit Groot-Brittannië.

De 26-jarige Arends en zijn tennispartner Sancic wonnen de eerste set met 7-5. De tweede set ging met 6-3 naar de Britse broers. De beslissende set ging lang gelijk op, een supertiebreak moest de doorslag geven. Daarin waren de Skupski's net te sterk voor Arends en Sancic: 10-8.