Arnhemse vrouw wint huis met verloting voetbalclub Ouwe Syl

Sanne Verhoef uit Arnhem is de winnaar geworden van de loterij van voetbalvereniging Ouwe Syl en is daarmee de nieuwe eigenaar van het huis aan De Kolk in Oudebildtzijl. Dat werd zaterdagavond bekend. De prijs viel op lotnummer 5140. Verhoef was zelf niet bij de ontknoping aanwezig.

Ouwe Syl had deze loterij in het leven geroepen om met de opbrengst het verouderde sportcomplex van de club op te knappen. Het huis heeft een waarde van 200.000 euro. Bij de loterij waren 7.908 loten beschikbaar. Een lot kostte 98 euro. Tien dagen voor de sluiting waren ze allemaal verkocht.

De actie begon in mei van dit jaar en was naar aanleiding van het vijftigjarige bestaan.