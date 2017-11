Bergsma en Stroetinga kansloos op de massastart

Geen succes voor Nederland op de massastart in Thialf. Sprinter Arjan Stroetinga zat in de tweede groep, terwijl Bergsma dacht dat zijn maat net als hijzelf in de voorhoede reed. De sprint werd met overmacht gewonnen door de Koreaan Seung-Hoon Lee, voor de Amerikaan Joey Mania en Jaewon Chung (Korea). Bergstra werd negende, Stroetinga veertiende.

Bij de vrouwen was de winst voor de Japanse Ayano Sato. Ivanie Blondin van Canada werd tweede, de Italiaanse Francesca Lollobrigida derde. Janneke Ensing en Irene Schouten werden tiende en elfde.